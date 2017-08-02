فرحة شاب بزواجه تتحول لأحزان بعد وفاة والدته واثنين من أشقائه بحادث مروع (صور)

تواصل – المدينة المنورة:

تحولت فرحة شاب بزواجه إلى أحزان بعدما فقد والدته وشقيقه وشقيقته في حادث مروع على طريق الحفيرة شمال المدينة المنورة، حيث تلقى التعازي بدلا من التبريكات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، خالد السهلي، أن الحادث المروري وقع عند الساعة العاشرة مساء، على طريق الحفيرة، وانتقلت ثلاث فرق ‏إسعافية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة ثلاثة أشخاص، أم وابنها وابنتها، وتم نقلهم ‏إلى المستشفى‎.‎

الجدير بالذكر أن طريق الحفيرة يشهد كثافة في حركة السير، وهروب الشاحنات من الطريق الرئيسي وسلك هذا الطريق لتنتقل إلى المحافظات، على الرغم من أنه ليس مخصصا للشاحنات، فهو طريق زراعي، يفتقد إلى وسائل السلامة، ما يسبب كثيرًا من الكوارث المرورية الأليمة.