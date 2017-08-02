 الرياض.. نجاة أعضاء بـ«الهيئة» من إطلاق نار بسلاح رشاش وفرار الجناة | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. نجاة أعضاء بـ«الهيئة» من إطلاق نار بسلاح رشاش وفرار الجناة

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الرياض.. نجاة أعضاء بـ«الهيئة» من إطلاق نار بسلاح رشاش وفرار الجناة

تواصل – سامي الثبيتي:

أَطْلَقَ مجهولون النار على مركز هيئة الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي العزيزية جنوب الرياض، عصر أمس الثلاثاء، فيما لم ينتج عن الحادثة أَي إصابات أو أضرار مادية بِفَضْل الله.

وعلمت “تواصل”: أن أعضاء هيئة العزيزية وأثناء عملهم الرسمي لاحظوا مركبة من نوع “جيب شاص” تدور حول المركز، وفي المرة الأخيرة قَامَ من فيها بإطلاق أعيرة نارية صوب “خيمة” المركز، تصل إلى ١٠ طلقات، من سلاح رشاش؛ ما أثار الذعر في جنبات الحي السكني.

بَعْدَ ذَلِكَ؛ لاذ الجناة بالفرار، وَتَمَّ إبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت إلى الموقع، وَتَمَّ إعداد محضر بالواقعة والرفع به إلى الجهات المختصة.

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