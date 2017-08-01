«الجبير»: خادم الحرمين أكد على حق المسلمين في دخول «الأقصى» بكل يسر واطمئنان (فيديو)

تواصل – واس:

رأس وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير وفد المملكة العَرَبِيّة السعودية في الاجتماع الاستثنائي المفتوح للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، بِشَأْنِ التطورات الأخيرة في القدس، والمنعقد اليوم الثلاثاء في مدينة إِسْطَنْبُول بجمهورية تركيا.

وَأَكَّد الجبير خلال المؤتمر أن خادم الحرمين الشريفين أكَّدَ على حق المسلمين في الدخول للمسجد الأقْصَى، وأداء عباداتهم بكل يسر واطمئنان، واحترام قدسية المكان.

وضم وفد المملكة كلاً من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا وليد الخريجي، والسفير خالد العنقري مدير عام مكتب وزير الخارجية، والسفير الدكتور زهير الإدريسي.