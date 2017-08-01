في تقرير لـ«النقل» عن الحركة المرورية بالمملكة.. تعرف على الطرق الأكثر كثافة وخطورة

تواصل – واس:

تصدرت الرياض أعلى معدل لحركة المركبات التي تدخل إلى المدينة وتخرج منها، بينما سجل طريق “مكة المكرمة – جدة” السريع ذو الخمسة مسارات، أعلى حركة مرورية، بمعدل 67 ألف رحلة يومية، بينما جاء مقابله في المركز الثَّانِي بمعدل 59 ألف رحلة يومية، فيما سجل طريق “أبها – درب” أقل معدل رحلة بواقع 17,581 رحلة يومية، فيما لوحظ ارْتِفَاع حركة المرور على طريق “بقيق – الميناء”، وطريق “الظهران – الجبيل”، بالاتجاهين، مع ارْتِفَاع حركة الشاحنات ذات الوزن الثقيل.

جاء ذلك في التقرير الشامل الذي أَصْدَرَته وزارة النقل عن معدل الحركة المرورية في الطرق التابعة لها، وذلك ووَفْقَاً لخطتها الوطنية للنقل، آخذة في عين الاعتبار عند دراسة الاحتياجات لإنشاء طرق جديدة، أو لدراسة التوسع للشبكة الحالية للطرق، حجم الحركة المرورية وكثافتها.

وتقوم الوزارة بدراسة بيانات الحرك في أكثر من 150 موقعاً بالمملكة، عبر أجهزة تعداد الحركة على شبكة الطرق لمعرفة حجم وأنواع حركة المرور، حيث يجري إدخال معلومات هذه العدادات في قاعدة البيانات بالوزارة لتوثيق هذه المعطيات، وتحقيق عِدَّة أهداف منها، أبرزها دراسة وتحليل الحركة المرورية وتجاوز السرعات، والاستفادة من المخرجات من قبل الجهات الأمنية والرقابية، إِضَافَةً إلى تحديد أولويات أَعْمَال الصيانة للطرق ذات معدلات الحركة المرورية الكثيفة.

وكشف التقرير أن الوزارة زادت عدد وحدات تعداد الحركة المرورية المفعلة على شبكة طرق المملكة، حيث بلغ عددها في شهر يونيو من العام الحالي 150 عداداً، ويجري العمل على زيادة عددها في مواقع مختلفة على طرق المملكة، بِالإِضَافَةِ إلى أن التقرير كشف من خلال الرصد الدقيق لتجاوز السرعات النظامية للطرق، وعدد المركبات التي تجاوزت سرعتها 140 كم / ساعة للسيارات الصغيرة و100 كم / ساعة للشاحنات في مختلف مدن ومحافظات المملكة على الطرق التابعة لوزارة النقل.

ومن أهم العلامات الخطيرة التي رصدها تقرير الوزارة بيانات الطرق التي شهدت أعلى معدلات في تجاوز السرعة لتصل إلى 140 كم/ساعة وأكثر، ويتصدرها طريق “السليل – نجران” بنسبة 53% من إِجْمَاليّ حركة المركبات الصغيرة المستخدمة للطريق، يليه طريق “السليل – الرياض” بنسبة 52%‏ وطريق “الرياض – الرين – بيشة”، حيث سجل نسبة 48%‏، وطريق “الوجه – أملج” بنسبة 39%، وطريق “المدينة الْمُنَوَّرَة – العلا” بنسبة 39%‏.

وسجل تقرير معدل الحركة المرورية اليومية على شبكة طرق المملكة رصداً شاملاً لحركة الشاحنات ومدى تجاوزها للسرعة المسموحة في مختلف طرق المملكة، التي وصلت وتخطت سرعة 100 كم /ساعة، حيث كشف أن طريق “الرياض – صلبوخ” سجل أعلى نسبة في تجاوز الشاحنات للسرعة المسموح بها، بنسبة بلغت 66% من إِجْمَالي عدد الشاحنات المستخدمة للطريق، تلاه طريق “الباحة – الطائف”، بنسبة 60%، ثم طريق “القصيم – شري”، بنسبة 54%، مع العلم أن الكثير من الطرق الرَئِيسِيّة تشهد زيادة السرعات عن الحد المسموح بنِسَب متفاوتة؛ نظراً لانْتِشَار التواجد الأمني والرصد الآلي.

وتصدرت مدينة الرياض، حَسْبَ التقرير، أعلى معدل لحركة المركبات التي تدخل بصورة يومية من مختلف مدن المملكة، حيث جاء مدخل الرياض من طريق القصيم في أعلى القائمة بمعدل يزيد عن 80 ألف مركبة، يليه مدخل الرياض من طريق الدمام بمعدل 61 ألف مركبة، بينما شَهِدَ مدخل الرياض من طريق الطائف حركة أقل بمعدل 50 ألف مركبة يومياً.