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«تكافل» تطلق مشروع «أسرتي» لدعم أسر الطلاب المحتاجين

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«تكافل» تطلق مشروع «أسرتي» لدعم أسر الطلاب المحتاجين

تواصل – واس:

أطلقت مؤسسة تكافل الخيرية مُبَادَرَة “أسرتي لدعم أسر الطلاب والطالبات بالشراكة مع بنك التنمية الاجْتِمَاعِيّة بهدف دعم الطلبة المحتاجين بتوفير مصادر دخل إِضَافِيَّة لأسر طلاب وطالبات تكافل (الأب، الأم، الإخوة، الأخوات).

وتعمل المؤسسة في هذه المُبَادَرَة بالشراكة مع بنك التنمية الاجْتِمَاعِيّة وشركائها من المؤسسات الخيرية لإِقْرَاض وإِرْشَاد الأسر الفقيرة لتكون أسراً منتجة، حيث تتضمن المُبَادَرَة برامج تدريبية، وخدمات التوجيه والإِرْشَاد، والتسويق، التي تمكن الأسر من توفير مصدر دخل مستمر؛ لتحقيق الاستدامة وتحسين دخل الأسرة مما يساعد على إيجاد بيئة أفضل للطالب.

وتقدم المُبَادَرَة عدداً من المشاريع منها التدريب على رأس العمل المنتهي بالتوظيف أو التملك، والتغذية المدرسية بمدارس الحد الجنوبي، كذلك التوعية بالعمل الحر والتدريب المتخصص، وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، وذلك بحجم تمويل يتراوح من 3000 ريال إلى 300.000 ريال.

يُذكر أنه من شروط بعض مشاريع المُبَادَرَة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، ويكون متفرغاً تفرغاً تاماً للعمل، وأن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.

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١ تعليق

  1. انا وصلتني رساله ل التسجيل ف مشروع اسرتي عادي اسجل فيه وانا ادرس جامعه او بيمنع قبولي للجامعه؟!!

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