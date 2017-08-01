مقتل 3 جنرالات إيرانيين و55 حوثياً في معركة «الحصن» جنوب الظهران

تواصل – الظهران:

تمكنت القواتُ السعودية المشتركة مدعومة بطيران التحالف العربي، فجر أمس، من إحباط أكبر هجوم نفذته ميليشيات الحوثي الانقلابية وحليفها المخلوع علي صالح، على مركز حصن الحماد «30كم» جنوب مدينة ظهران الجنوب.

وقال مصدر، وفقاً لـ «الوطن»:‘‘إن المعركة التي نفذتها القوات السعودية وأُطلق عليها «معركة الحصن» استمرت أكثر من 3 ساعات، تكبد خلالها المتمردون خسائر كبيرة في الأرواح بلغت 55 قتيلاً وعشرات المصابين، إضافة إلى مقتل 3 خبراء عسكريين إيرانيين برتب جنرالات، ومصور ومراسل تابعين لقناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية‘‘.

وأشار المصدر، إلى تدمير 11 مصفحة ناقلة للمتمردين، و3 مستودعات للأسلحة المتوسطة والخفيفة في مواقع متقدمة، تم تهريبها وإدخالها خلال الأشهر الماضية في كهوف تم حفرها وتجهيزها مسبقاً استعداداً لهذا المخطط الدنيء.