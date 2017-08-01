بنك التنمية الاجتماعية يكشف عن تفاصيل شروط القروض الجديدة للمستحقين

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر بنكية عن التفاصيل والشروط اللازم توافرها للحصول على القروض الجديدة التي يتجه بنك التنمية الاجتماعية، لإطلاقها خلال الأيام المقبلة لفئة الشباب تحت مسمى مسار “عربات الأغذية المتنقلة”، والتي تبلغ موازنتها نحو 110 ملايين ريال

وأكد مصدر ببنك التنمية الاجتماعية، أن هذا الدعم المقدم من البنك يقتصر على فئة الذكور الذين تتجاوز أعمارهم 21 سنة، على أن يكون السقف الأعلى للتمويل 250 ألف ريال لكل مقترض.

كما أكد المصدر، أن البنك لن يقبل طلبات الحاصلين على تمويل من أحد برامج البنك التمويلية الأخرى، حيث إنه من شروط الحصول على التمويل عدم الجمع بين برنامجين تمويليين، مشدداً على ضرورة الملائمة المالية والائتمانية للمتقدم بالحصول على التمويل.

ووفقاً لـ “الاقتصادية” فإن البنك يسعى من خلال تلك القروض تحقيق أربعة أهداف، منها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية متمثلة في تقديم قروض دون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وتقديم قروض اجتماعية دون فوائد لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، وذلك لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية، فضلاً عن القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، إضافة إلى العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.

وتتنوع القروض ما بين قرض الزواج وقروضا للخريجين والقرض الإنتاجي وقروض الحصول على سيارة أجرة، كما يقوم البنك بمنح قروض للترميم، وذلك لمساعدة المواطنين على إعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة في منازلهم، أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية.

ويشترط للحصول على قرض الزواج، أن يقل الدخل الشهري عن 10000 ريال، أما فيما يتعلق بقرض الأسرة، فإن البنك يمنحه للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

وبخصوص قرض الحصول على سيارة أجرة، فإن البنك يوفر مسار تمويل للحصول عليها بحد أقصى 80 ألف ريال؛ بهدف دعم السعوديين عن طريق تقديم التمويل الفردي لهم للعمل على سيارات الأجرة بأنواعها، بشرط أن يقوموا بمزاولة هذا النشاط بأنفسهم ولحسابهم الخاص وفقًا للشروط الواردة في لائحة الأجرة والتعليمات التنفيذية المتممة والمكملة لها.

كما يمنح قروضاً للخريجين؛ بهدف استيعاب المؤهلين للعمل الحر من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المُعدين للتدريس من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم، ويدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية.

وبخصوص القرض الإنتاجي (برنامج استدامة)، الذي يعد برنامجاً تمويلياً للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية في المملكة، ويهدف إلى تحفيزها ودفعها إلى الاستدامة المالية. أما القرض الإنتاجي “برنامج تمكين”، فيهدف البرنامج إلى تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات في التحول من العمل الرعوي إلى العمل التنموي، علاوة على برنامج التوطين الموجه (منتج الاتصالات) الذي يهدف إلى دعم الشباب الطموح الذي لديه الرغبة لممارسة العمل الحر من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة.