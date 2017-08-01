 «تقرير المحاكم»: 14 مليار ريال طلبات لقضاء التنفيذ في 11 يوماً | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«تواصل» تكشف أسرار تصفية «سعودي أوجيه» وخروجها النهائي من سوق المملكة..!! فيديو.. «الجشي»: كمية الأسلحة التي خزّنها الإرهابيون تحت البيوت «المهجورة» بالمسورة ستكون صادمة «الداخلية»: القتل تعزيراً لـ«باكستاني» هرب هيروين داخل أحشائه بالشرقية القصاص من مواطن أطلق النار على آخر وأرداه قتيلا في الخرج «التجارة»: المتضررون من «خلط البنزين» يحق لهم المطالبة بالتعويض وإصلاح المركبة وزير شؤون القدس يؤكد إزالة العوائق وفتح جميع أبواب «الأقصى» اليمن.. خسائر فادحة للمليشيات الانقلابية في جبهة «نهم» «فايننشال تايمز»: المملكة تسعى لتقوية نفوذها بالعراق والتصدي للدور الإيراني الطيران الدولية «إيكاو» ترفض طلب قطر بإدانة الدول المقاطعة «الخارجية»: إيران تُماطل وترفض التحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة بطهران «الخارجية» تستنكر الهجوم الإرهابي على السفارة العراقية بأفغانستان نائب خادم الحرمين يعلن إطلاق «مشروع البحر الأحمر»

«تقرير المحاكم»: 14 مليار ريال طلبات لقضاء التنفيذ في 11 يوماً

1
«تقرير المحاكم»: 14 مليار ريال طلبات لقضاء التنفيذ في 11 يوماً

تواصل – الرياض:

بلغت طلبات التنفيذ التي صدرت أوامر بشأنها الشهر المنصرم 14.8مليار ريال، وذلك خلال 11 يوم عمل، أما عقود النكاح خلال شهر شوال المنصرم فبلغت 12751 عقدًا، وصكوك الطلاق 3647 صكًا.

وكشف تقرير أعمال المحاكم وكتابات العدل للشهر المنصرم 5 مؤشرات رئيسة؛ تعكس حجم العمل الإجمالي الذي تم في محاكم الدرجة الأولى لناحية حجم القضايا والطلبات الواردة إليها والأحكام الصادرة منها، بالإضافة إلى عقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة عن المحاكم، وطلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة، وكذلك حجم التوثيق في كتابات العدل.

وبلغ إجمالي القضايا والطلبات الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر شوال 50340 قضية وطلباً، فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 24363 حكماً.

واستقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ 28671 طلب تنفيذ خلال أيام العمل الرسمي في شهر شوال، وبلغ إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ 14875346948 ريالًا، بينما بلغ إجمالي عمليات التوثيق في كتابات العدل 130517 عملية. حسب “المدينة”

شاهد ايضا

نائب أمير الرياض يستقبل مواطناً تنازل عن حقه الشرعي بعد فقدان عينه اليمنى

نائب أمير الرياض يستقبل مواطناً تنازل عن حقه الشرعي بعد فقدان عينه اليمنى

«شؤون الأسرة»: المجلس يعزز دور فئات المجتمع كافة

«شؤون الأسرة»: المجلس يعزز دور فئات المجتمع كافة

صحة طريف تحقق في عملية ولادة قيصرية أدخلت مواطنة بغيبوبة

صحة طريف تحقق في عملية ولادة قيصرية أدخلت مواطنة بغيبوبة

مستشار بالديوان الملكي: مشروع البحر الأحمر 3 أضعاف مساحة قطر

مستشار بالديوان الملكي: مشروع البحر الأحمر 3 أضعاف مساحة قطر

١ تعليق

  1. اكيد المبالغ للبنوك ضد المواطن يا ناس شوفوا لهذه البنوك حل اقلها اعادة جدوله هذا ظلم للمتعثر المعدم

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>