«تقرير المحاكم»: 14 مليار ريال طلبات لقضاء التنفيذ في 11 يوماً

تواصل – الرياض:

بلغت طلبات التنفيذ التي صدرت أوامر بشأنها الشهر المنصرم 14.8مليار ريال، وذلك خلال 11 يوم عمل، أما عقود النكاح خلال شهر شوال المنصرم فبلغت 12751 عقدًا، وصكوك الطلاق 3647 صكًا.

وكشف تقرير أعمال المحاكم وكتابات العدل للشهر المنصرم 5 مؤشرات رئيسة؛ تعكس حجم العمل الإجمالي الذي تم في محاكم الدرجة الأولى لناحية حجم القضايا والطلبات الواردة إليها والأحكام الصادرة منها، بالإضافة إلى عقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة عن المحاكم، وطلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة، وكذلك حجم التوثيق في كتابات العدل.

وبلغ إجمالي القضايا والطلبات الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر شوال 50340 قضية وطلباً، فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 24363 حكماً.

واستقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ 28671 طلب تنفيذ خلال أيام العمل الرسمي في شهر شوال، وبلغ إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ 14875346948 ريالًا، بينما بلغ إجمالي عمليات التوثيق في كتابات العدل 130517 عملية. حسب “المدينة”