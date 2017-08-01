شاهد.. هطول الأمطار على المعتمرين والزوار في الحرمين

تواصل ـ مكة المكرمة:

شهدت مَكَّة المكرمة والمدينة الْمُنَوَّرَة اليوم (الاثْنَيْنِ)، هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة، وظهرت جلية في الحرم المكي، وسط بهجة المعتمرين والزوار.

وأَظْهَرَ مقطع مصور من داخل الحرم المكي، بداية هطول الأمطار، وابتهال المعتمرين لهذه النعمة، فيما سُمع صوت الأمطار على أرضية المسجد الحرام، ووقف معتمرون رافعين أيديهم مستغرقين في الدعاء إلى الله أن يغفر لهم ويتقبل منهم.

يُذكر أن هيئة الأَرْصَاد وحماية البيئة تَوَقَّعَتِ اليوم هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران وعسير وجازان والباحة، تمتد إلى مرتفعات مناطق مَكَّة المكرمة والمدينة الْمُنَوَّرَة.