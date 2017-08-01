 «الإسكان» تحتفل بإطلاق «المعهد العقاري» الأربعاء المقبل | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«تواصل» تكشف أسرار تصفية «سعودي أوجيه» وخروجها النهائي من سوق المملكة..!! فيديو.. «الجشي»: كمية الأسلحة التي خزّنها الإرهابيون تحت البيوت «المهجورة» بالمسورة ستكون صادمة «الداخلية»: القتل تعزيراً لـ«باكستاني» هرب هيروين داخل أحشائه بالشرقية القصاص من مواطن أطلق النار على آخر وأرداه قتيلا في الخرج «التجارة»: المتضررون من «خلط البنزين» يحق لهم المطالبة بالتعويض وإصلاح المركبة وزير شؤون القدس يؤكد إزالة العوائق وفتح جميع أبواب «الأقصى» اليمن.. خسائر فادحة للمليشيات الانقلابية في جبهة «نهم» «فايننشال تايمز»: المملكة تسعى لتقوية نفوذها بالعراق والتصدي للدور الإيراني الطيران الدولية «إيكاو» ترفض طلب قطر بإدانة الدول المقاطعة «الخارجية»: إيران تُماطل وترفض التحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة بطهران «الخارجية» تستنكر الهجوم الإرهابي على السفارة العراقية بأفغانستان نائب خادم الحرمين يعلن إطلاق «مشروع البحر الأحمر»

«الإسكان» تحتفل بإطلاق «المعهد العقاري» الأربعاء المقبل

1
«الإسكان» تحتفل بإطلاق «المعهد العقاري» الأربعاء المقبل

تواصل ـ فريق التحرير:

تحتفل وزارة الإسكان في العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، بإطلاق المعهد العقاري السعودي، تحت رعاية وزير الإسكان، وذلك بقاعة رافال بالرياض.

وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها بـ” تويتر”: “يشرفنا حضوركم لحفل إطلاق المعهد العقاري السعودي، موضحة أنه يمكن التسجيل للحضور عبر الرابط التالي (هنا).

يذكر أن المعهد العقاري هو كيان تعليمي يختص بتقديم العلوم العقارية؛ بهدف تأهيل العاملين في السوق العقاري وتمكينهم من العمل بكفاءة عالية.

شاهد ايضا

نائب أمير الرياض يستقبل مواطناً تنازل عن حقه الشرعي بعد فقدان عينه اليمنى

نائب أمير الرياض يستقبل مواطناً تنازل عن حقه الشرعي بعد فقدان عينه اليمنى

«شؤون الأسرة»: المجلس يعزز دور فئات المجتمع كافة

«شؤون الأسرة»: المجلس يعزز دور فئات المجتمع كافة

صحة طريف تحقق في عملية ولادة قيصرية أدخلت مواطنة بغيبوبة

صحة طريف تحقق في عملية ولادة قيصرية أدخلت مواطنة بغيبوبة

مستشار بالديوان الملكي: مشروع البحر الأحمر 3 أضعاف مساحة قطر

مستشار بالديوان الملكي: مشروع البحر الأحمر 3 أضعاف مساحة قطر

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>