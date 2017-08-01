«الإسكان» تحتفل بإطلاق «المعهد العقاري» الأربعاء المقبل

تواصل ـ فريق التحرير:

تحتفل وزارة الإسكان في العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، بإطلاق المعهد العقاري السعودي، تحت رعاية وزير الإسكان، وذلك بقاعة رافال بالرياض.

وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها بـ” تويتر”: “يشرفنا حضوركم لحفل إطلاق المعهد العقاري السعودي، موضحة أنه يمكن التسجيل للحضور عبر الرابط التالي (هنا).

يذكر أن المعهد العقاري هو كيان تعليمي يختص بتقديم العلوم العقارية؛ بهدف تأهيل العاملين في السوق العقاري وتمكينهم من العمل بكفاءة عالية.