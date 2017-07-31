 «المطلق»: إذا أرادت «الخادمة» الحج وليس معها «محرم» فعليها بهذا الأمر | صحيفة تواصل الالكترونية

«المطلق»: إذا أرادت «الخادمة» الحج وليس معها «محرم» فعليها بهذا الأمر

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«المطلق»: إذا أرادت «الخادمة» الحج وليس معها «محرم» فعليها بهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

نصح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، الخادمة إذا أرادت أن أداء فريضة الحج بأن تحج مع النساء الثقات؛ لأن الحج من خير ما تشتغل به من الطاعات.

وقال المطلق في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “إذا أرادت الخادمة الحج وليس معها محرم فتحج مع النساء الثقات؛ لأنها في البيت الذي تخدم فيه ليس معها محرم، والحج من خير ما تشتغل به من الطاعات”.

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١ تعليق

  1. للتوضيح اذا كانت غير مسافرة تأخذ هذا الحكم أما إذا كانت من غير محرم فيحرم عليها السفر من غير محرم والحج من استطاع اليه سبيلا والمحرم من شروط للاستطاعة

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