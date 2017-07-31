«المطلق»: إذا أرادت «الخادمة» الحج وليس معها «محرم» فعليها بهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

نصح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، الخادمة إذا أرادت أن أداء فريضة الحج بأن تحج مع النساء الثقات؛ لأن الحج من خير ما تشتغل به من الطاعات.

وقال المطلق في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “إذا أرادت الخادمة الحج وليس معها محرم فتحج مع النساء الثقات؛ لأنها في البيت الذي تخدم فيه ليس معها محرم، والحج من خير ما تشتغل به من الطاعات”.