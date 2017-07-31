 بالفيديو.. احذر من هذه الطريقة لسرقة السيارات أثناء توقفها | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. احذر من هذه الطريقة لسرقة السيارات أثناء توقفها

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تواصل ـ فريق التحرير:

حذّر أحد المواطنين من أسلوب جديد يتبعه اللصوص لسرقة السيارات في المواقف العامة، وذلك من خلال مقطع فيديو رصد محاولة ثلاثة شبان سرقة إحدى السيارات من أمام محل تِجَارِيّ.

ووثّق المقطع محاولة أحد اللصوص الثلاثة فتح الباب الأمامي للسيارة بعد نزول السائق مباشرة، وقبل قيامه بتأمين سيارته دون انتباهه، ولكن صاحب السيارة أبدى شكه في الأمْر بعد فشله في تأمين السيارة ليجد أحد الأبواب مفتوحاً.

وأَظْهَرَ المقطع فرار اللصوص الثلاثة بعد افتضاح أمرهم، فيما أَشَارَ صاحب المقطع إلى أن المحاولة تهدف إلى ترك باب السيارة مفتوحاً دون انتباه السائق لتسهل عملية سرقة محتوياتها.

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