 قصة أشهر «لص».. سرق 6 آلاف شقة وقرر التوبة فقطع يده على «شريط القطار» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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قصة أشهر «لص».. سرق 6 آلاف شقة وقرر التوبة فقطع يده على «شريط القطار» (صور)

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قصة أشهر «لص».. سرق 6 آلاف شقة وقرر التوبة فقطع يده على «شريط القطار» (صور)

تواصل – وكالات:

تمكن خلال ٢٥ عامًا من سرقة ٦ آلاف شقة ومطعم ومصلحة حكومية جمع ما يقرب من مليون جنيه خلال مشواره في طريق السرقة، ولكنه قرر التوبه وقام بقطع يديه على شريط السكة الحديد حتى لا يعود مرك ثانيه للسرقة.

إنه علي عفيفي الملقب بـ”حرامي مصر الأول”، والذي عبر عن فخره بهذا اللقب، ويبلغ من العمر 33 عاما، بدأ حياته بسرقة السندويتشات والبط والفراخ، وكان عمره ٧ سنوات، وبعدها تطور وبدأ في سرقة كل شيء، شنط وشقق ومحلات ومطاعم ومصالح حكومية.

عفيفي يروي قصته قائلا: “كنت صغيرًا ولا أعرف أن ما أفعله حرامًا، ولم أجد النصيحة من أحد ولكن عندما كبرت تأكدت أن ما أقوم به يغضب الله، فقررت التوبة، وعاقبت نفسى بأكبر عقاب، بقطع يدي على شريط السكة الحديد، وبفضل الله الآن أصلي وأصوم وقررت عدم العودة إلى السرقة نهائيًا”.

وأضاف: كنت اسرق عشان للرغبة في العيش الكريم، وبفضل الله الحكومة معرفتش تمسكني وسرقت أكتر من مليون جنيه بس الحمد لله مش باقي منهم ولا مليم أنفقتها على لعب القمار والفسح لأن الفلوس الحرام ماتنفعش”، وفقا لـ”المصري اليوم”.

وأضاف: كنت اتمتع بشهرة كبيرة في مصر والجميع كان يخشاني لانهم يعلمون من هو  علي عفيفي الحرامي، ولم يتمكن أي لص من منافستي لأني كنت الاول في مصر كلها، ولم يستطع اي لص آخر مجاراتي في عملي.

وأوضح أنه يتمنى أن يدخل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية كأشهر حرامي في تاريخ مصر، لأنه يستحق هذا اللقب، مؤكدًا أنه بدأ مزاولة نشاطه فى قريته ميت حبيش بمركز طنطا وكان يدرب الأطفال على السرقة وبعدها انتقل للسرقة فى بعض المدن المجاورة لطنطا ثم باقي المحافظات، مضيفا أن عمره الآن 33 ويتمنى أن يجد فرصة عمل كريمة أو يحصل على معاش استثنائي، حتى يتمكن من الزواج.

 

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