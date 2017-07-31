شركة «سعودي أوجيه» تخرج نهائياً وبشكل كامل من السوق المحلية

تواصل – الرياض:

عممت شركة “سعودي أوجيه”، اليوم الاثنين، على موظفيها قراراً بخروجها نهائياً وبشكل كامل من السوق السعودي.

وقال مصدر في الشركة، بحسب صحيفة “عكاظ”: ‘‘إن الشركة لم تكن تملك سوى 3 عقود لمشاريع ما زالت مدتها مفتوحة، وتم التعاقد مع شركات أخرى لإدارتها”.

وأوضح، أن المشاريع هي عقد تشغيل وصيانة لمدة 15 عاماً لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومشروع بناء قصر خادم الحرمين الشريفين في طنجة، إلى جانب مشروع بناء في مشاعر منى.

وحول مستحقات العاملين السعوديين والأجانب في “سعودي أوجيه”، أكد المصدر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت للموظفين أن صرف المستحقات غير مؤكد حتى الآن، لعدم وجود أصول للشركة حالياً.