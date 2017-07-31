«حماية المستهلك» تقدم 9 نصائح للحجاج قبل شراء ملابس الإحرام (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت جمعية “حماية المستهلك” إنفوجرافاً يشتمل على 9 نصائح للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، ويوضح مواصفات ملابس الإحرام الأكثر سلامة.

وذكرت الجمعية في الإنفوجراف المنشور عبر حسابها على “تويتر” أنه يجب التأكد من خلو الإحرام من العيوب التصنيعية قبل شرائه، وأن يكون خالياً من الأوساخ والبقع التي تؤثر على بياضه.

ونبهت إلى ضرورة عدم احتواء ملابس الإحرام على تصاميم زخرفة تتعارض مع الآداب الإسلامية، بالإضافة إلى تناسق كثافة الوبر المكون له، وعدم وجود بطاقات مخيطة به أو ثقوب أو تمزق.

وأكدت الجمعية، ضرورة أن “تكون خيوطه قطنية بمعدل 99%، وألا يزيد امتصاصه للماء على 15 ثانية، وأن يكون مقاوماً للمؤثرات الخارجية مثل الحرارة والغسيل، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون مكونات تصنيعه مطابقة للبيانات المسجلة عليه.