«مياه الشرقية»: فواتير المشتركين لم تربط بـ«سمه».. وتعريفة خدمات الصرف في الأحياء المخدومة

تواصل – الشرقية:

قالت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية ‘‘إنه لم يتم ربط مشتركي خدمات المياه بالمنطقة الشرقية بنظام «سمه» للتقييم الائتماني‘‘ مشيرة إلى أنه لم يرد إليها أي توجيه حيال ذلك حتى الآن، وأن ما تم نشره في وسائل الإعلام يخص الشركة الوطنية للمياه فقط.

وأضافت، أن كل ما يتعلق بتخصيص القطاع يسير وفق ما هو مخطط له، فالتوجيهات تسير نحو ذلك وفق الخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وسيتم الإعلان عن هذه الخطط قريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد العنزي، فيما يخص قيمة الفواتير، أن اختلاف نوع الاشتراك سواء أكان سكنيا، أو تجاريا، أو صناعيا، أو حكوميا، ينعكس على اختلاف قيمة الفاتورة.

وقال العنزي: ‘‘إنه فيما يخص تطبيق تعرفة خدمات الصرف الصحي فهي خاصة بالأحياء المخدومة بشبكات الصرف الصحي فقط، أو من يتم إدخال الخدمة له يتم البدء في عملية احتساب التعرفة الخاصة بها وهي 50 % من إجمالي استهلاك المياه للعقار‘‘.

وأشار إلى أن القطاع السكني بحد ذاته تختلف نوعية الفواتير فيه بحسب تعدد الوحدات واختلاف مساحات العقارات وتعداد السكان أيضا، إضافة إلى أن بعض الفواتير المرتفعة تظهر وجود خلل فني داخلي للمشترك، إما في تسربات للمياه ظاهرة أو خفية تتم معالجتها عقب قيام المشترك بتصحيح هذه التسربات وانخفاض معدل الاستهلاك لديه.