للمرة الأولى.. نائب خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء اليوم

تواصل – الرياض:

يتولى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئاسة المجلس، اليوم الاثنين، للمرة الأولى بعد سفر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إجازته السنوية خارج المملكة.

وتولي نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان إدارة البلاد، بموجب الأمر الملكي الصادر الأسبوع الماضي.