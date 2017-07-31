 للمرة الأولى.. نائب خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء اليوم | صحيفة تواصل الالكترونية

للمرة الأولى.. نائب خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء اليوم

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للمرة الأولى.. نائب خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء اليوم

تواصل – الرياض:

يتولى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئاسة المجلس، اليوم الاثنين، للمرة الأولى بعد سفر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إجازته السنوية خارج المملكة.

وتولي نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان إدارة البلاد، بموجب الأمر الملكي الصادر الأسبوع الماضي.

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١ تعليق

  1. الله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ، ويصلح شأننا وشأن المسلمين في كل مكان . والى الامام ونسال الله بتوفيقه ان يوفق ملكنا وولي عهدنا الى مايحب ويرضى من قول وعمل واتخاذ قرار ومافيه صلاح لنا وللدين وللمسلمين .

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