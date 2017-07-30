محكمة إيرانية تؤيد حبس 10 متهمين بالاعتداء على سفارة المملكة في طهران

تواصل – وكالات:

أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الإيرانية طهران، حكم الحبس الصادر بحق 10 من المتهمين بالاعتداء على سفارة المملكة العَرَبِيّة السعودية بالعاصمة الإيرانية.

وقال محامي عدد من المتهمين في القضية، إن الاستئناف أيدت الحكم بالحبس لمدة 3 أشهر على خمسة متهمين، وحبس خمسة آخرين لمدة 6 أشهر.

وحول ما إذا كان المتهمون يَسْتَعِدون لاستكمال القضية أمام المحكمة العليا للبلاد، أم سينفذون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، قَالَ المحامي إنه لم يتم اتّخاذ قرار بعد في هذا الصدد.

وكان المحامي أكَّدَ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية، أن الحكم صدر على عدد من الأشْخَاص حضوريّاً، وشخص واحد فقط غيابيّاً، برئاسة القاضي فرشيد دهقان.

يُذكر أن المدعي العام في طهران، قد رفع هذه الدعوى بسبب الاعتداء على سفارة المملكة في طهران، ووجّه اتهامات للمتورطين بالتدمير المتعمد للسفارة والإخلال بالنظام العامّ، حيث تم الحكم على المتهمين في ما يتعلق بِتُهْمَة الإخلال بالنظام العامّ، أما بالنسبة لدعوى تخريب السفارة، فقد تم ردها بزعم عدم وجود دعوى خَاصَّة بِتُهْمَة التدمير المتعمد للسفارة.