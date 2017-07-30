 شاهد.. طفل مغربي يبكي فرحاً بعد ختمه حفظ القرآن كاملاً | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. طفل مغربي يبكي فرحاً بعد ختمه حفظ القرآن كاملاً

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تواصل ـ فريق التحرير:

أجهش طفل مغربي بالبكاء بعد ختم حفظ القُرْآن الكريم، حيث لم يتمالك نفسه وهو يقرأ على شيخه آخر سورة من كتاب الله الكريم؛ الأمْر الذي دفع معلمه للمسارعة بتقبيل رأس تلميذه، حيث أبدى بعض الحاضرين تأثراً كبيراً بالموقف النادر.

ووجد مقطع فيديو “الطفل” المتداول على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، استحساناً كبيراً بين عددٍ من المغردين، وأثنوا على الطفل الحافظ للقُرْآن، داعين الله أن يجعله قرة عين لوالديه.

بِدَوْرِهِ أشاد المشرف على البرنامج الثقافي (تواصل) في كلية الآداب بجامعة الملك سعود، بالطفل قَائِلاً: “جيل وراء جيل يقول للعالم سيظل الإسلام بنا حياً”.

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