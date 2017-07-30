 ترقية طبيب سعودي رئيساً للاستشاريين بمستشفى «آخن» الألمانية | صحيفة تواصل الالكترونية

ترقية طبيب سعودي رئيساً للاستشاريين بمستشفى «آخن» الألمانية

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ترقية طبيب سعودي رئيساً للاستشاريين بمستشفى «آخن» الألمانية

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الطبيب السعودي الدكتور زياد الحربي عن ترقيته إلى منصب رئيس الأطباء الاسْتشَاريين بقسم الجراحة بمُسْتَشْفَى “آخن” في ألمانيا.

وقال الحربي عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، إنه سيكمل مسيرته في ألمانيا بمنصب ‏رئيس الاسْتشَاريين بقسم جراحة التجميل والترميم وجراحة اليد والحروق بمُسْتَشْفَى “آخن” الجامعي.

وأهدى الحربي إنجازه إلى الوطن، مُؤكِّدَاً أنه يتشرف في العمل بالمملكة عند عودته، التي ستكون في مارس العام المقبل ـ بمشيئة الله ـ مُوَضِّحَاً أن ما وصل إليه في ألمانيا سيشكل دافعاً له لتقديم المزيد لوطنه.

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