«الجوازات»: إعفاء زوجة المواطن وزوج المواطنة من «رسوم المرافقين» بشرط

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت المديرية لعامة للجوازات أن زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيان من الاستحقاق المالي عليهما، ما لم يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون”.
وردت الجوازات على مغرد عبر حسابها على “تويتر”، وجه سؤالاً مفاده هل زوجة المواطن يلزمها المقابل المالي؟ بقولها: “أهلاً بك.. زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيان من الاستحقاق المالي عليهما مَا لَمْ يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون فيلزمهم حينها الرسوم”.
رسالتي الى سمو وزير الداخليه.
سيدي الكريم اما ان الاوان للنظر في موضوع تجنيس زوج السعوديه و زوجة السعودي الوافدين.
خصوصا لمن لديهم ابناء ومضى على زواجهم اقل شيء ٥ الى ٧ سنوات.
أي والله..
نحن ولائنا للسعودية..
زوجي سعودي
وابنائي سعوديين
وانا انتمائي للسعودية
يا رب يا كريم ارزقنا الجنسية السعودية.
روح لبدك أولى فيك متزوج سعوديه لأجل الطمع بالجنسيه انت واولادك على نياتهم ترزقون قال جنسيه قال