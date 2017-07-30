«الجوازات»: إعفاء زوجة المواطن وزوج المواطنة من «رسوم المرافقين» بشرط

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية لعامة للجوازات أن زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيان من الاستحقاق المالي عليهما، ما لم يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون”.

وردت الجوازات على مغرد عبر حسابها على “تويتر”، وجه سؤالاً مفاده هل زوجة المواطن يلزمها المقابل المالي؟ بقولها: “أهلاً بك.. زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيان من الاستحقاق المالي عليهما مَا لَمْ يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون فيلزمهم حينها الرسوم”.