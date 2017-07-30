 مقتل عشرات الحوثيين إثر محاولتهم الهجوم على مراكز عسكرية قبالة ظهران الجنوب | صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل عشرات الحوثيين إثر محاولتهم الهجوم على مراكز عسكرية قبالة ظهران الجنوب

1
مقتل عشرات الحوثيين إثر محاولتهم الهجوم على مراكز عسكرية قبالة ظهران الجنوب

تواصل ـ وكالات:

لقي العشرات من أَفْرَاد ميليشيات الحوثيين وحرس المخلوع صالح مصرعهم، خلال هجومهم على مراكز رقابة عسكرية متقدمة على الشريط الحدودي قُبالة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، صباح اليوم الأحد.

وتعاملت فرق راجلة من القوات المسلحة مع العناصر الحوثية، عبر الأسلحة المباشرة، بعد محاولتها التسلل إلى مناطق عسكرية قبالة مركز حصن الحماد العسكري في محافظة ظهران الجنوب، وَفْقَاً لـ “العَرَبِيّة”.

وذَكَرَتْ مصادر عسكرية أن الفرق الراجلة تَمَكَّنَتْ من قتل العشرات من الحوثيين وإِصَابَة آخرين، مع انسحاب العناصر الأخرى التي حاولت مساندة الخطوط الأمامية.

شاهد ايضا

وزراء خارجية المملكة والإمارات والبحرين ومصر: هذا ما نريده من قطر 

وزراء خارجية المملكة والإمارات والبحرين ومصر: هذا ما نريده من قطر 

«القوات الجوية» السعودية تشارك في تمرين «العلم الأحمر» بأمريكا

«القوات الجوية» السعودية تشارك في تمرين «العلم الأحمر» بأمريكا

الإطاحة بوافدَيْن امتهنا سرقة الكيابل النحاسية في «سكاكا»

الإطاحة بوافدَيْن امتهنا سرقة الكيابل النحاسية في «سكاكا»

محكمة إيرانية تؤيد حبس 10 متهمين بالاعتداء على سفارة المملكة في طهران

محكمة إيرانية تؤيد حبس 10 متهمين بالاعتداء على سفارة المملكة في طهران

١ تعليق

  1. اللهم احفظ جنودنا المرابطين بحفظك واكلأهم بعنايتك وزدهم ثباتا وعزيمة وانصرهم على الباغين. واعدهم سالمين غانمين.

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>