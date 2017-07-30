مقتل عشرات الحوثيين إثر محاولتهم الهجوم على مراكز عسكرية قبالة ظهران الجنوب

تواصل ـ وكالات:

لقي العشرات من أَفْرَاد ميليشيات الحوثيين وحرس المخلوع صالح مصرعهم، خلال هجومهم على مراكز رقابة عسكرية متقدمة على الشريط الحدودي قُبالة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، صباح اليوم الأحد.

وتعاملت فرق راجلة من القوات المسلحة مع العناصر الحوثية، عبر الأسلحة المباشرة، بعد محاولتها التسلل إلى مناطق عسكرية قبالة مركز حصن الحماد العسكري في محافظة ظهران الجنوب، وَفْقَاً لـ “العَرَبِيّة”.

وذَكَرَتْ مصادر عسكرية أن الفرق الراجلة تَمَكَّنَتْ من قتل العشرات من الحوثيين وإِصَابَة آخرين، مع انسحاب العناصر الأخرى التي حاولت مساندة الخطوط الأمامية.