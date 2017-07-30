الجبير: مطالبة قطر بتدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة

تواصل – المنامة:

قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، ‘‘إن طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة”، واعتبر أن قرار الدوحة بمنع مواطنيها من الحج يعكس عدم احترامها للحجاج القطريين، مبدياً ترحاب المملكة بهم.

وأضاف الجبير، في تصريحات مع قناتي “العربية” و”الحدث” على هامش الاجتماع الرباعي في المنامة: “نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة”.

وكانت السعودية، قد رفضت، على لسان وزير خارجيتها، عادل الجبير محاولة قطر تسييس وصول الحجاج القطريين إلى المملكة.

وقال الجبير، خلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد اجتماعهم اليوم الأحد في المنامة، إن “تاريخ المملكة واضح في تسهيل وصول الحجاج”.

وذكّر وزير الخارجية بأن المملكة تبذل جهودا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين. وأكد الجبير أن “السعودية ترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية ‌الحجاج”.