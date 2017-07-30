جدة.. تفاصيل تحرُّش عامل بمواطنة لفظياً وجسدياً داخل محل مفروشات

تواصل – جدة:

اتهمت مواطنة عاملاً وافداً بالتحرُّش بها لفظياً وجسدياً قبل الاعتداء عليها داخل محل المفروشات الذي يعمل بهِ، قبل أن تتم إحالة القضية للمحكمة الجزائية في جدة التي أصدرت حكماً ضد العامل وأيدته محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.

وروت الفتاة تفاصيل الواقعة، مبينةً أنها كانت تستفسر عن أحد أنواع الموكيت المعروضة للبيع لديه، حيث رد عليها العامل بعبارة “تعالي يا حبيبتي وسوف أراعيك بالسعر”، بحسب صحيفة “المدينة”.

وتواصل سيناريو القضية عندما حضرت الفتاة المذكورة للمحل وبرفقتها زوجة شقيقها والتي قامت بإبلاغ زوجها عن الواقعة؛ الأمر الذي نتج عنه دخول الشاب للمحل ومحاولة الاعتداء على العامل، قبل أن يتم فض المضاربة وإحالة القضية للجهات الأمنية.

وبعد استجواب العامل من جهات التحقيق، وجهت له تهمة التحرش بالفتاة من خلال لمس صدرها، بالإضافة إلى التحرش اللفظي من خلال المكالمة الهاتفية التي سبقت حضورها للمحل.

إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية بجدة خلال الفترة الماضية حكماً في القضية تضمن السجن لمدة ثلاثة أشهر وجلده خمسين سوطًا، بالإضافة لترحيله بعد انقضاء محكوميته، والذي أيدته محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.