 «النيابة» تباشر ملف المتحرشين بفتاتَي الرياض.. وقانوني يطالب بتغليظ العقوبة | صحيفة تواصل الالكترونية

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«النيابة» تباشر ملف المتحرشين بفتاتَي الرياض.. وقانوني يطالب بتغليظ العقوبة

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«النيابة» تباشر ملف المتحرشين بفتاتَي الرياض.. وقانوني يطالب بتغليظ العقوبة

تواصل – الرياض:

يباشر فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض، ملف قضية المتحرشين الثلاثة بفتاتين في أحد طرق شرق العاصمة، وقيامهم بالتشهير بهما وذلك بتصويرهما وبث المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم للجهات القضائية.

من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل أن التحرش ُمجرّم سلفًا في الشريعة الإسلامية، لقوله عليه الصلاة والسلام (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأضاف: التحرش يقع في دائرة القضايا التعزيرية التي تجيز للقاضي إصدار العقوبة الملائمة وفقًا لملابسات كل قضية وحجم الضرر الواقع على المجني عليه، وينبغي أن لا نتحسس من وجود هذا النظام ونحاول عرقلته بحجة حساسية المصطلح، أو أن الفعل مجرم سابقًا ولا يلزم إصدار نظام بشأنه، موضحا أن هذا النظام يحد من تفاقم هذه الجريمة القبيحة ويقضي عليها في مهدها.

وأكد الباتل، أنه من المؤسف فعلا أن لا نجد في الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ما ينص على تجريم التحرش إلا ما تناولته المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، ولم يترتب على هذا الفعل المستهجن سوى عقوبة هي غير رادعة في الحقيقة، إذ نصت المادة الـ13 على معاقبة من يخالف أحكام النظام بالسجن ما لا يقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألفا.

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٣ تعليقات

  1. نحن في الوقت الراهن بحاجة ماسة لإصدار قوانين صارمة مثل :
    تجريم التحرش
    تجريم العنصرية
    و تكون عقوباتها صارمة ورادعه
    للقضاء تماماً على هذه الظواهر

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