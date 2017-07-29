«الإحصاء» تكشف عن السلع الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في الأسعار خلال الشهر الماضي

تواصل – الرياض:

تصدر السكر قائمة أسعار 10 سلع ارتفعت خلال يونيو 2017 مقارنة مع شهر يونيو 2016، فيما جاء حليب البودرة أكثر الأصناف انخفاضاً لنفس الفترة، وذلك بحسب تقرير متوسط أسعار السلع والخدمات الذي تصدره شهرياً الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت الإحصاء في تقريرها أن عبوة السكر الناعم (الأسرة) زنة 10 كجم شهدت زيادة نسبتها 15.7 % ليصل سعرها 29.8 ريالاً في يونيو 2017 مقابل 25.7 ريالاً للفترة نفسها في 2016 كذلك عبوة الدقيق الأبيض (صوامع) زنة 2 كجم التي ارتفعت بنسبة 9.3 % وبلغ سعرها في رمضان 3.6 ريالات، كما كانت الزيادة، من نصيب الدقيق الأسمر بنسبة 3.3 % والمكرونة الشعرية والعادي (برفيتو) %2 والشوفان 1% والدجاج المجمد المحلي (الوطنية) زنة 900 جرام ارتفع %3.4 والهيل الأمريكي ارتفع الكجم بنسبة 7.1 % ولحق به الهيل الهندي الذي ارتفع 11.5 % للكجم الواحد.

بينما شهد البن الحب (هرري) ارتفاعاً نسبته %2.8 للكجم الواحد، كما ارتفع زيت القلي (العربي) 0.5 % والجبن الشيدر %1.5 وبلغت الزيادة في سعر علبة الفول المدمس (كاليفورنيا) نحو 3.2 % وارتفع الشاي الأسود 0.4 %.

وأشار التقرير إلى أن السلع أكثر الأصناف انخفاضاً تمثلت في عبوة حليب البودرة (نيدو) زنة 1.8 التي سجلت نسبة تراجع بلغت 11.3 % بسعر 50.3 ريالاً في يونيو 2017 بعدما كانت تباع بسعر 56.8 ريالاً قبل عام، وتراجع أيضاً طبق البيض المحلي بنحو 4% والأزر بسمتي زنة 10 كجم بنسبة 0.3 % وأرز أبوكاس 0.4 % ولحم ضأن الطازج 8.5 % ولحم البقر الطازج 4.3 % ولحم الجمل طازج 3.3 %.

كما شهدت جميع أصناف الأسماك تراجعا في أسعارها تصدرها سمك الهامور بنسبة 5.6 % وانخفضت جبنة كاسات (المراعي) بنسبة 2.5 % وجبنة المثلثات 0.3 %، كما تراجعت زبدة (لورباك) بنسبة %0.4 وكان للتمر الرطب نصيب من التراجع في رمضان بنسبة 6.8 % وتراجع أيضاً العدس بنسبة بلغت 1.05 %.