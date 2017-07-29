 وفاة مبتعث بأمريكا في حريق متعمد | صحيفة تواصل الالكترونية

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وفاة مبتعث بأمريكا في حريق متعمد

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وفاة مبتعث بأمريكا في حريق متعمد

تواصل- سامر محمد:

كشف تلفزيون ” koin” الأمريكي عن وفاة مبتعث سعودي من جامعة “بورتلاند ستيت” بولاية أوريجون الأمريكية في حريق متعمد صباح الأحد الماضي.

وأشار إلى أن المبتعث “طاهر الحاجي” وشخص آخر توفيا جراء الحريق الذي أشعله شخص يدعى “ريان توماس موناكو” البالغ من العمر 28 عاما، ويواجه حاليا تهم القتل والحرق من الدرجة الأولى.

وذكر التلفزيون أن “موناكو” ظهر أمام المحكمة صباح أمس الجمعة، وأكد والد المبتعث أمام المحكمة أن نجله توفي جراء الحريق الذي أشعله الجاني.

وترغب أسرة المبتعث في نقل جثمانه في أقرب وقت ممكن إلى المملكة، مشيرة إلى أن العلاقات الجيدة بين واشنطن والرياض ستساعد في الإسراع في نقل جثمان المبتعث في أقرب وقت ممكن للسعودية.

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