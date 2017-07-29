ترامب يعتزم إقرار عقوبات جديدة على إيران وروسيا وكوريا الشمالية

تواصل – وكالات:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوافق على مشروع قانون العقوبات الجديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وأوضحت ساندرز، في بيان صادر عنها الجمعة، أن الرئيس ترامب كان قد قرأ في وقت سابق الصيغة الأولية من مشروع القانون، وناقش نقاطه الحساسة مع المعنيين، وفق “الأناضول”.

وأشارت المتحدثة الأمريكية إلى أن “ترامب اطلع على الصيغة النهائية للمشروع، ومن المقرر أن يوقع عليه لاحقا (لم تحدد التاريخ) بعد أن استجاب المعنيون لطلباته”.

والثلاثاء الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون العقوبات الجديدة، فيما أقره مجلس الشيوخ يوم الخميس. ويمنح القانون الجديد، الكونغرس 30 يوما للموافقة على أو رفض مرسوم رئاسي- محتمل- يصدره ترامب لتحفيف العقوبات على روسيا.

ويفرض القانون عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب موقفها في أوكرانيا، وأخرى ضد إيران بسبب برنامجها النووي والبالستي، وعقوبات ضد كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

وفرضت واشنطن عقوبات على موسكو إثر تدخل الأخيرة في أوكرانيا، عام 2014، وسيطرتها على شبه جزيرة القرم. كما يتهم الكونغرس موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، في نوفمبر 2016، والتأثير على نتيجتها، فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات.

ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.