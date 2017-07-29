القبض على سعودي وكويتي اعتديا على رجال الأمن في منفذ النويصيب الحدودي (فيديو)

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة، القبض على شخصين أحدهما سعودي الجنسية والآخر مواطن كويتي بعد تعديهما لفظياً وبدنياً على رجال الأمن بمنفذ النويصيب الحدودي أمس.

وقالت الداخلية الكويتية في بيانٍ لها: ‘‘إن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وثق اعتداء المتهمين على رجال الأمن”، لافتةً إلى أنهما قدما إلى منفذ النويصيب وقاما بتخطي المركبات دون التزام بالدور.

وأضافت: بعد استيقافهما قاما بتوجيه ألفاظ غير لائقة والتهجم على رجال الأمن، لافتةً إلى أنها وجّهت تهمة إهانة موظف للمتهمين، وأوقفتهما لدى مخفر النويصيب، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ حقوق الوزارة ومنسوبيها.