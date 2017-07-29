 شرطة الشرقية توقف 3 مواطنين بحوزتهم سلاح ومواد مخدرة | صحيفة تواصل الالكترونية

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شرطة الشرقية توقف 3 مواطنين بحوزتهم سلاح ومواد مخدرة

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شرطة الشرقية توقف 3 مواطنين بحوزتهم سلاح ومواد مخدرة

تواصل – الشرقية:

أكد مساعد المتحدث باسم لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر، بحوزتهم سلاح ناري ومادة يشتبه بكونها مخدرة، وذلك بملاحظة مركبة مشتبه بها رفضت الوقوف، وتوجهت إلى مكان غير معلوم.

وأضاف، إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر قيام إحدى دوريات الأمن بمحاولة استيقاف مركبة رفض قائدها الاستجابة والوقوف، فإن حقيقة الحادثة أنه وفي وقت سابق لاحظت إحدى دوريات الأمن بمحافظة الخبر، أثناء قيامها بعملها، مركبة مشتبه بها، وأثناء استيقاف سائقها للتأكد منه رفض الوقوف، وتوجه إلى مكان غير معلوم، وجرى التعميم على المركبة بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وتابع، تمكنت فرق دوريات الأمن في وقت وجيز من ملاحظة المركبة، وبمحاولة استيقافها رفض سائقها الوقوف، وهرب واصطدم بإحدى المركبات، وبعد استيقافها تحصن من كانوا بداخل المركبة بأحد المنازل الذي استنجد مالكه برجال الأمن، إذ تبين أنهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، ومن خلال تفتيشهم ُعثر بحوزتهم على سلاح ناري ومادة يشتبه بأن تكون مخدرة، وجرى استكمال الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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١ تعليق

  1. عساكم على القوه يا حكومتنا الرشيده وان ينصركم على من عاداكم واسال الله ان يحفظ ولاه امرنا،،يارب العالمين..

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