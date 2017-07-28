تلاعبت برواتب المعلمين.. «هدف» توقف دعم مدرسة أهلية وتسترد الأموال الممنوحة لها

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الجمعة، عن إلغاء الدعم عن إحدى المدارس الأهلية لمخالفتها شروط الاتفاقية الموقعة مع المدارس بشأن رواتب المعلمين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، ‘‘إن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ألغى اتفاقية الدعم لإحدى مدارس الأهلية وبدأ استرداد جميع المبالغ المدفوعة لهم‘‘ بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد حذرت جميع المدارس الأهلية والأجنبية بإيقاف الدعم عن المدارس المتلاعبة برواتب المعلمين والغير ملتزمة بالتوظيف بنفس الراتب المحدد بـ5600 ريال شهرياً، بعد انتهاء مدة الدعم.