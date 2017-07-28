 تلاعبت برواتب المعلمين.. «هدف» توقف دعم مدرسة أهلية وتسترد الأموال الممنوحة لها | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«علماء باكستان» تدعو الدول الإسلامية لوقفة حاسمة ضد ميليشيا «الحوثي» «التجارة» تُمكن الشركات من الحصول إلكترونياً على الموافقة الفورية لأسمائها «المسند» ينصح الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة بهذه الخطوة الهامة «التعاون الإسلامي»: استهداف ميليشيا «الحوثي» لمكة محاولة يائسة لزعزعة موسم الحج «نبراس» تحذِّر مشاهير المملكة من هذه العادة وتؤكد: تروج لتعاطي الحشيش «النيابة العامة» توضح عقوبات مروجي المخدرات عبر الإنترنت ومواقع التواصل «الخثلان» يقُصّ موقفاً موثراً حدث بعد دفن العلامة عبدالله الجبرين «القوى العاملة»: 906.552 مواطناً ومواطنة يبحثون عن وظائف الرياض.. ضبط 14 مخالفة «توطين وعمل» في حيي البطحاء والمنفوحة «الجوازات»: 50 ألف ريال غرامة والترحيل عقوبة «العمالة السائبة» فيديو.. «باكستاني» يتخفى في زي امرأة للقاء فتاة من جنسيته بمنتزه «البصر» بالقصيم‎ خطيب المسجد النبوي يتحدث عن مكانة وصفة عرش الرحمن والحكمة من خلقه

تلاعبت برواتب المعلمين.. «هدف» توقف دعم مدرسة أهلية وتسترد الأموال الممنوحة لها

2
تلاعبت برواتب المعلمين.. «هدف» توقف دعم مدرسة أهلية وتسترد الأموال الممنوحة لها

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الجمعة، عن إلغاء الدعم عن إحدى المدارس الأهلية لمخالفتها شروط الاتفاقية الموقعة مع المدارس بشأن رواتب المعلمين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، ‘‘إن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ألغى اتفاقية الدعم لإحدى مدارس الأهلية وبدأ استرداد جميع المبالغ المدفوعة لهم‘‘ بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد حذرت جميع المدارس الأهلية والأجنبية بإيقاف الدعم عن المدارس المتلاعبة برواتب المعلمين والغير ملتزمة بالتوظيف بنفس الراتب المحدد بـ5600 ريال شهرياً، بعد انتهاء مدة الدعم.

شاهد ايضا

شرطة الشرقية توقف 3 مواطنين بحوزتهم سلاح ومواد مخدرة

شرطة الشرقية توقف 3 مواطنين بحوزتهم سلاح ومواد مخدرة

«علماء باكستان» تدعو الدول الإسلامية لوقفة حاسمة ضد ميليشيا «الحوثي»

«علماء باكستان» تدعو الدول الإسلامية لوقفة حاسمة ضد ميليشيا «الحوثي»

«التجارة» تُمكن الشركات من الحصول إلكترونياً على الموافقة الفورية لأسمائها

«التجارة» تُمكن الشركات من الحصول إلكترونياً على الموافقة الفورية لأسمائها

أمانة جدة تكشف حقيقة تأخر تنفيذ مشروع نفق الأندلس

أمانة جدة تكشف حقيقة تأخر تنفيذ مشروع نفق الأندلس

٢ تعليقات

  1. طيب الشركات المشغلة للمستشفيات الحكومية تتلاعب بالرواتب والمسميات الوظيفية وارصدة الاجازات و و و

    ليش ماكملتم جميلكم واصلحتم المشكلة كان خير وبركة وتدعي لكم الناس الغلبانة

    اتمى النظر في الموضوع وشكرا

    اضافة رد

  2. طيب ياخي شهرو فيها بالاسم علشان المجتمع يعرف الي يبغاء يتوظف تنجنهم وتصير عبرة للاتفاقيات الي مانطبقها

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>