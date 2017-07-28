 وسم «مواعظ القرآن» يحقق التريند على تويتر خلال ساعة | صحيفة تواصل الالكترونية

وسم «مواعظ القرآن» يحقق التريند على تويتر خلال ساعة

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وسم «مواعظ القرآن» يحقق التريند على تويتر خلال ساعة

تواصل – فريق التحرير:

أكد عبدالرحمن الجريد المدير التنفيذي لمركز ‘‘واعظ‘‘ للاستشارات، أن إطلاق مبادرة ووسم #مواعظ_القرآن عبر موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ تأتي من باب تذكير الناس بأهمية القرآن والانتفاع بمواعظه خاصة في زمن قست فيه القلوب وانشغلت كثير منها بالملهيات والماديات.

وأضاف أن هذا التذكير مطلب مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)، موضحا أن المركز أخذ على عاتقه إحياء رسالة الوعظ في الناس من خلال وسائل وطرق عديدة منها وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع الجريد، أن المتأمل في هذه الوسائل يجد أن هناك هاشتاقات لايُنتفع بها، بل قد يكون فيها التراشق والسباب والفسوق مما لايرضاه الله
لكن من خلال الهاشتاق الذي اطلقه المركز، أردنا أن نذكر الناس بالمنهل العظيم والصافي الذي منه تُستمد حياة القلوب وتصلح به أمور الدنيا والآخرة وهو القرآن (ياأيها الناس قد جاتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين(

جدير بالذكر أن الهاشتاج أصبح تريند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال ساعة.

 

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١ تعليق

  1. االلهم بارك لنا في القران العظيم واجعله منهجا لنا الى طريق رضاك والجنه واجعلنا ممن عمل به وعلمه على الطريقة التي ترضيك عنا

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