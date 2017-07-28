 المرابطون يُفشلون هجومًا حوثيًا بجازان من 3 محاور.. ويقتلون أعدادا كبيرة | صحيفة تواصل الالكترونية

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المرابطون يُفشلون هجومًا حوثيًا بجازان من 3 محاور.. ويقتلون أعدادا كبيرة

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المرابطون يُفشلون هجومًا حوثيًا بجازان من 3 محاور.. ويقتلون أعدادا كبيرة
تواصل – نايف عريشي:
صدت القوات السعودية، اليوم الجمعة، في معركة بطولية، هجومًا لعناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، من ثلاثة محاور قرب جازان، في وقت واحد.
وظنّت الميليشيات الانقلابية، أنَّ الهجوم من محاور عدة سيشتت أبطال القوات السعودية، لتسقط في الفخ الذي حاكته، إذ إنّهم وجدوا ما لم يخطر على بالهم، إذ تصدى رجال القوّات المشتركة على الحدِّ الجنوبي في قطاع جازان، لعدد كبير من مقاتلي الانقلاب، حاولوا التسلل واقتحام الحدود، من جبل الفدنة في الخوبة، وجبل الملحمة، ومركز الخشل.
وتصدى المرابطون، للهجوم في جبل الفدنة، عبر استدراج المتسللين إلى طرف الجبل، وتطويقهم بكمين محكم، والهجوم عليهم، بمشاركة القوات الخاصة والمشاة.
وأسفرت العملية الأولى، عن قتل أعداد كبيرة من أفراد ميليشيات المخلوع والحوثي، وفرار الباقي، بعد أن حاولوا سحب جثث قتلاهم ولم يستطيعوا، جراء تدخل مروحيات الأباتشي والراجمات الأرضية.
وفِي المحور الثاني، ‏وتحت تكبيرات الأبطال في جبل الملحمة، تمكنوا من صد الهجوم الثاني، وتلقين العدو خسائر كبيرة، بخطط مدروسة لمثل هذه الحالات.
أما في مركز الخشل، وهو محور هجوم عناصر ميليشيات المعتدية، لم يستطع الأعداء تحقيق أي إنجاز، إذ كان أبطال القوات السعودية لهم بالمرصاد، وتمكنوا من القضاء عليهم

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٢ تعليقات

  1. الله أكبر ، العزة لله ورسوله وللمؤمنين.
    اللهم احفظ المرابطين على الحدود وثبت اقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم.

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  2. الحمد لله , اللهم عجل لنا بالنصر على اتباع المجوس والخونة لدينهم واوطانهم , اللهم احفظ جنودنا وانصرهم ياكريم

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