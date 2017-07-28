 «الجوازات»: 50 ألف ريال غرامة والترحيل عقوبة «العمالة السائبة» | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الجوازات»: 50 ألف ريال غرامة والترحيل عقوبة «العمالة السائبة»

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«الجوازات»: 50 ألف ريال غرامة والترحيل عقوبة «العمالة السائبة»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، أن عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص “العمالة السائبة” تصل للغرامة المالية بمبلغ 50 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر.

وقالت المديرية عبر حسابها على “تويتر”: ‘‘إن العقوبات على المخالفين من العمالة السائبة تطبَق بصورة تدريجية، تبدأ بالغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال والترحيل عند المخالفة للمرة الأولى، وترتفع إلى الغرامة 25 ألف ريال مع السجن لمدة شهر والترحيل في حال المخالفة للمرة الثانية”.

وأكدت “الجوازات” أنه في حال تكرر مخالفة الوافد بالعمل لحسابه الخاص للمرة الثالثة يعاقَب بالغرامة 50 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، والترحيل من المملكة.

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