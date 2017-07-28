 «الخثلان» يكشف عن موقف مؤثر لوالد الشيخ عبدالله الجبرين عند قبره | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخثلان» يكشف عن موقف مؤثر لوالد الشيخ عبدالله الجبرين عند قبره

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«الخثلان» يكشف عن موقف مؤثر لوالد الشيخ عبدالله الجبرين عند قبره

تواصل – فريق التحرير:
كشف عضو هيئة كبار العلماء سابقا الدكتور سعد الخثلان، عن موقف مؤثر صاحب تشييع جنازة الشيخ عبدالله الجبرين.
وذكر الخثلان في تغريدة بحسابه في تويتر، إن والد الشيخ الجبرين، ويبلغ من العمر 90 عاما، قال على قبره لما فرغوا من دفنه:” (اللهم إني راض عن ابني فارض عنه)”.

وتوفي الشيخ عبدالله الجبرين – عليه رحمة الله – يوم أمس الخميس، وصلي عليه بجامع الراجحي في الرياض، وتم الدفن اليوم الجمعة.

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١ تعليق

  1. الله يغفر له ويرحمه ويثبته بالقول الثابت ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويسكنه الفردوس الأعلى . ويربط على قلبه والده وجميع أهله وأحبابه ويأجرهم في مصيبتهم ويخلف عليهم بخير .. آمين

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