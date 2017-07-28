«الخثلان» يكشف عن موقف مؤثر لوالد الشيخ عبدالله الجبرين عند قبره

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كشف عضو هيئة كبار العلماء سابقا الدكتور سعد الخثلان، عن موقف مؤثر صاحب تشييع جنازة الشيخ عبدالله الجبرين.

وذكر الخثلان في تغريدة بحسابه في تويتر، إن والد الشيخ الجبرين، ويبلغ من العمر 90 عاما، قال على قبره لما فرغوا من دفنه:” (اللهم إني راض عن ابني فارض عنه)”.

وتوفي الشيخ عبدالله الجبرين – عليه رحمة الله – يوم أمس الخميس، وصلي عليه بجامع الراجحي في الرياض، وتم الدفن اليوم الجمعة.