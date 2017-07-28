 2500 منتجا عالميا تقلص حجمها تباع بنفس أسعارها | صحيفة تواصل الالكترونية

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2500 منتجا عالميا تقلص حجمها تباع بنفس أسعارها

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2500 منتجا عالميا تقلص حجمها تباع بنفس أسعارها

تواصل – وكالات:

أكثر من 2500 منتج تقلص حجمها خلال السنوات الخمس الماضیة في حین أنها لا تزال تُباع بنفس السعر، وذلك وفقًا لبيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنیة البریطاني إن ھذه الخاصیة حدثت بشكل كبیر في الشوكولاتات والحلویات، وموجودة أیضا في منتجات متنوعة مثل المنادیل والقھوة والسجق.

وتقلص حجم لوح الشوكولاتة من شركة توبلیرون بـ 12 %أي من 170 جراما إلى 150 جراما في نوفمبر الماضي، مما أثار غضب الكثیرین من محبي ھذه الشوكولاتة.
وقالت مجموعة موندلیز الدولیة، إن ھذه الخطوة كانت تستھدف تقلیل تكالیف المواد الخام مثل السكر وحبوب الكاكاو – المكّون الأساسي في الشوكولاتھ – التي ارتفعت أسعارھا في الأسواق العالمیة.
وكانت مجموعة كبیرة من المنتجات عرضة للتقلیص في السنوات الأخیرة، مثل «مالتیزرز» و«مارس» و«سنیكرز»، حیث أشارت الشركات المصنعة إلى ارتفاع تكالیف المواد الخام.

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١ تعليق

  1. تعالوا شوفوا في السعوديه كيف الشركات بدون ذكر اسم كيف قلصوا الكمية وبنفس السعر مع ان القرآن نزل عندنا قال تعالى ولا تبخسوا الناس اشياءهم دول الغرب تطبق القرآن ونحن لانطبقة في تعاملات البيوع وهذا حقيقة السنا الاجدر بهذا منهم

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