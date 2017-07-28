مفتي الشرقية ومستشار أمير المنطقة يعزيان «الشهيل» في وفاة حرمه

تواصل – إبراهيم المتعب:

قدم فضيلة الشيخ علي بن صالح المري، مفتي المنطقة الشرقية، تعازيه للرئيس العام السابق للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الأستاذ فيصل الشهيل في وفاة حرمه، وذلك بحضور الدكتور صالح النويجم مستشار سمو أمير المنطقة الشرقية.

وعبر كل من المري والنويجم عن تعازيهما ومواساتهما للشهيل وأبناء الفقيدة، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يسكنها فسيح جناته، ولذويها الصبر والسلوان، وأن يعوضهم الله في مصابهم خيراً.

مِنْ جَانِبِهِ، أَعْرَب الأستاذ فيصل الشهيل، عن شكره وتقديره للشيخ المري والدكتور النويجم، على مشاعرهما النبيلة، سَائِلاً الله أن يجزيهما خير الجزاء.