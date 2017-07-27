 بعد 10 سنوات من معاناتها.. «هيئة الرياض» تنقذ فتاة خليجية من ابتزاز شاب سلب منها 3 ملايين ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

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بعد 10 سنوات من معاناتها.. «هيئة الرياض» تنقذ فتاة خليجية من ابتزاز شاب سلب منها 3 ملايين ريال

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بعد 10 سنوات من معاناتها.. «هيئة الرياض» تنقذ فتاة خليجية من ابتزاز شاب سلب منها 3 ملايين ريال

تواصل – خالد الغفيري:

أَنْقَذَتْ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتاة خليجية من شاب استمر في ابتزازها لمدة 10 أعوام، حيث سلب منها مبالغ تتجاوز 3 ملايين ريال وأجهزة أخرى.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “تواصل” فإن فتاة من إحدى الدول الخليجية تقدمت لهيئة الأمر بالمعروف في الرياض ببلاغ ضد شاب “سعودي الجنسية” عُرف مُؤخَّرَاً بمشاركته في تأسيس قناة يوتيوب شهيرة، واتهمته بابتزازها مُنْذُ عشر سنوات، واستيلائه منها على مبالغ مالية تجاوزت ثلاثة ملايين ريال، وعدد كبير من الأجهزة الإِلِكْتُرُونِيّة تجاوزت قيمتها 800 ألف ريال، وأَضَافَت في بلاغها أنه كان يجبرها أن تُرسل له مبالغ مالية عبر التحويل السريع باسمه وأسماء أصدقائه وتسدد فواتير جواله وجوالات أصدقائه.

وأوضحت الفتاة في شكواها أن الشاب كان يتابع تحركاتها وعرف منازل عائلتها، وأجبرها على استخراج شريحة باسمها، ومنعها من الزواج مهدداً إياها بفضحها، مُشِيرَة إلى أنها كانت تترجاه كَثِيرَاً أن يتركها إلا أنه كان يرفض ذلك دَائِمَاً؛ مِمَّا دفعها لمحاولة الانتحار ولكنها نجت – بِفَضْل الله -.

وأَضَافَتْ في شكواها أن الشاب كان يساومها دَائِمَاً لدفع المال أو أن يقوم بفضحها، كما تسبب في طلاق إحدى أخواتها، فبعد أن رفضت إعطاءه مبلغاً من المال في إحدى المرات، قَامَ الشاب بالتواصل مع زوج شقيقتها لفضحها أمامه؛ مِمَّا دفع زوج أختها إلى قطع علاقته بالعائلة وتطليق زوجته.

وبِدَوْرِهَا، قامت هيئة الأمر بالمعروف بالتحري عن الشاب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وَتَمَّ ضبطه وإيداعه سجن بريمان بمحافظة جدة – مقر إقامته – وسلمت أوراقه إلى النيابة العامة.

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