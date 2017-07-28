على خلفية «أحكام العبدلي».. الكويت تلغي ترخيص قناة «الكوت»

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، الیوم الخمیس، إلغاء ترخیص بث قناة (الكوت) الفضائیة.

وأوضحت الوزارة “أنه إعمالا لأحكام قانون الإعلام المرئى والمسموع، وإنفاذا للحكم الصادر من محكمة التمييز فى الطعن رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يسمى بخلية العبدلي بحبس أحد الشركاء فى الشركة المالكة لقناة الكوت الفضائية أصدرت الوزارة قرارها بإلغاء ترخيص قناة الكوت الفضائية”.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات خالد الرشيدي بأن هذا القرار قد جاء عملا بما يوجبه قانون الإعلام المرئي والمسموع بإلغاء ترخيص بث القناة فى حال فقد أحد الشركاء فى الشركة المالكة لها أحد شروط منح الترخيص.

وكانت محكمة التمييز الكويتية، حكمت الشهر الماضى على 21 متهما بالسجن، لإدانتهم بتشكيل خلية مرتبطة بايران وحزب الله فى لبنان، بهدف التخطيط لاعتداءات فى الكويت، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضى الكويت، والسعى والتخابر للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.