وفاة الشيخ «عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين».. والصلاة عليه غداً بـ«راجحي الرياض»

تواصل – الرياض:

توفي اليوم الخميس الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين – رحمه الله-، وذلك بعد معاناة مع المرض.

وسيصلى على الفقيد -رحمه الله- غداً بعد صلاة الجمعة في جامع الراجحي بالرياض مخرج 15، والعزاء في منزل والده في حي شبرا من العصر للعشاء.

إليكم السيرة الذاتية للشيخ عيدالله بن عبدالعزيز الجبرين – رحمه الله-:

ولد في بلدة الرين التابعة لمحافظة القويعية عام1378 هـ.

درس المرحلة الابتدائية و المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية في محا فظة القويعيةْْْْْْ،ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض،وتخرج منها عام1402 هـ.

درس الماجستير في المعهد العالي للقضاء بالرياض،وأنهى هذه المرحلة عام1405هـ.

ثم درس مرحلة الدكتوراه في نفس المعهد ،وأنهى هذه المرحلة عام1407 هـ.

وقد عين على وظيفة ملازم قاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض عام هـ 1402ه.

ثم عين على وظيفة” قاضي ج” في محكمة الخاصرة بمنطقة الرياض عام1405 هـ ،ثم أعفي من هذا العمل لعدم مباشرته.

ثم عين على وظيفة ” أستاذ مساعد ” بكلية المعلمين بالرياض في شهر محرم عام 1408 ه .

ثم رقي إلى”أستاذ مشارك”عام 1413هـ .

ثم رقي إلى درجة “أستاذ”عام1417 هـ.

ثم انتقل من كلية المعلمين بالرياض إلى قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض في1/2/1428 هـ.

مرحلتا الماجستير والدكتوراه التي أنهاها الدكتور/عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين:

أولا:مرحلة الماجستير :

سنتان دراسة منهجية بالمعهد العالي للقضاء بالرياض ـ قسم الفقه ـ .

ثم بحث تكميلي عن السلم في الفقه ( بحث مقارن)،وقد اشتمل على مقدمة ، و بابين ، الباب الأول عن حقيقة السلم ومشروعيتة،والباب الثاني عن أركان السلم وشروطه .

وهذه الرسالة لم تطبع بعد.

ثانيا:مرحلة الدكتوراه:

تحقيق كتاب الإقناع لابن المنذر الشافعي المتوفى عام1418هـ وهوكتاب في الفقه ، ويشمل جل أبواب الفقه ، ويشتمل على أحاديث مسنده ، وقد طبع مرتين،وهو الآن تحت الطبع( الطبعةالثالثه ) ، ويشمل الكتاب على حكاية مؤلفه للإجماع في كثير من المسائل الفقهية، وقد قام المحقق بالترجمة لرجال الأسانيد،وتخريج الأحاديث والآثار ، والحكم على بعضها ، كما قام بتوثيق الإجماعات التي حكاها المؤلف.

البحوث والرسائل والكتب غير الماجستير والدكتوراه التي كتبها الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين:

أولاً : الرسائل والبحوث:

1ـ سجود الشكر، وقد نشرت في مجلة البحوث الأسلاميه في العدد36 ، ثم نشرتها دار عالم الفوائد بمكة المكرمة.

2- ولاية تزويج الكبيرة ، وقد نشرت في مجلة جامعة أم القرى .

3ـ ولاية تزويج الصغيرة ، وقد نشرت في مجلة البحوث الإسلامية ، العدد 33 .

ثم نشرت الرسالتان السابقتان في كتيب تحت عنوان “ولاية الإجبار في النكاح” نشرته دار عالم الفوائد بمكة المكرمة .

4ـ الصلاة داخل الكعبة ، وقد نشرتها مجلة جامعة أم القرى ، العدد 15، ثم نشرتها دار عالم الفوائد بمكة المكرمة .

5ـ المرور بين يدي المصلي داخل المسجد الحرام ، وقد نشرت في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العدد 17، ثم نشرتها دار عالم الفوائد بمكة المكرمة .

6ـ جمعية الموظفين ، وقد نشرت في مجلة البحوث الإسلامية ، العدد 43 ، ثم نشرتها دار عالم الفوائد بمكة المكرمة.

7- الأجل في القرض ، وقد نشرتها دار عالم الفوائد بمكة المكرمة .

8-الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات ، وقد نشرتها مجلة البحوث الإسلامية في العدد 52 .

9 – تحقيق ودراسة رسالة “الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة” لابن رجب ، وقد نشرتها دار عالم الفوائد بمكة المكرمة .

10 – صلاة التوبة ، وقد نشرتها دار عالم الفوائد بمكة المكرمة .

11- ضوابط تكفير المعين ، وقد طبعت عدة طبعات ، آخرها نشرتها دار عالم الفوائد بمكة المكرمة .

12- رسالة ” الشبهات في المسائل الفقهية ” لابن المنذر ( تحقيق ودراسة ) ، وقد طبعتها مكتبة الرشد بالرياض .

13- بحث ” دراسة أثري مقرري الفقه (1) والفقه ( 2) على خريجي أقسام الدراسات الإسلامية بكليات المعلمين بالمملكة ” ، ولم ينشر بعد .

14 – بحث ” تقويم مقررين من مقررات فقه التخصص بأقسام الدراسات الإسلامية بكليات المعلمين بالمملكة ” ، و لم ينشر بعد.

ثانيا: الكتب:

1- تسهيل العقيدة الإسلامية. وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات ، وهو يقع في أكثر م ستمائة وتسعة وعشرين صفحة.

2- الولاء و البراء وأحكام التعامل مع الكفار.

3- كتاب أوقات النهي الخمسة ويقع في أربع مائة وأربعة وثلاثين صفحة ،

4- ” مجموعة قصص وأخبار من صحيح السنة والآثار” ، وقد تم الانتهاء من ثلاث رسائل من هذه المجموعة ، وهي:

الأولى: النية ، وتقع في 160صفحة .

الثانية: قصص إسلام الصحابة ، وتقع في351 صفحة .

الثالثة: اليهود ، وتقع في 366 صفحة .

5- كتاب ” شرح عمدة الفقه ” لابن قدامة ، وقد تم الانتهاء من شرح قسم العبادات ويقع هذا القسم في870 صفحة ، وأضيف إليه أكثر من 350مسألة معاصرة ، وطبع طبعتين بمكتبة الرشد بالرياض ، و القسم الثاني ” قسم المعاملات ” تحت التأليف ، وقد شارف على الانتهاء ، وسيطبع قريبا إن شاء الله تعالى .

6 – مختصر تسهيل العقيدة الاسلامية ، وقد طبعتها مكتبة الرشد بالرياض ، وهو يدرس في كثير من كليات المعلمين بالمملكة وفي جامعة أم القرى .