«جامعة نورة» تحدد موعد إصدار البطاقات الجامعية للطالبات المقبولات

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كَشَفَتِ الدكتورة نورة السديس عميدة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن أسماء الطالبات المقبولات اليوم (الخميس) عبر بوابة القبول الإِلِكْتُرُونِيّ الموحد.

وأَضَافَت: “على الطالبة تأكيد القبول لما رُشحت له حتى يوم 8/ 11 / 1438هـ باعتبار أن عدم التأكيد سيترتب عليه استبعادها نِهَائِيّاً من القبول في جميع الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض”.

وَأَكَّدتْ أن إِصْدَار البطاقات الجامعية للطالبات المقبولات للعام الجامعي 1438 /1439هـ سيكون ابتداءً من تاريخ الأحد الْمُوَافِق 21 / 11 / 1438هـ حتى الأربعاء الْمُوَافِق 24 من نفس الشهر، حيث ستعلن المواعيد المحددة للطالبات على موقع الجامعة الرسمي، حيث تستطيع الطالبة الدخول باستخدام سجلها المَدَنِيّ على الرابط الذي سيُعلن عنه لاحقاً.

وبَيَّنَتِ السديس أن موعد اختبار تحديد مستوى اللغة الإِنْجِلِيزية لجميع الطالبات المستجدات باستثناء (المقبولات في الكليات الصحية وكلية اللغات) سيكون اعْتِبَارَاً من الاثْنَيْنِ الْمُوَافِق 29 / 11 /1438هـ إلى الأربعاء الْمُوَافِق 1 / 12/ 1438هـ.