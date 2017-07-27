«الكهرباء»: زيادة الفاتورة عن 30 يوماً لا يؤثر على قيمتها

تواصل ـ سامي الثبيتي:

قالت الشركة السعودية للكهرباء: إنه لا صحة لما تداوله البعض عن زيادة قيمة الفاتورة الكهربائية، أو دخول المشترك في شرائح أعلى، إذا زادت مدة الفاتورة على ثلاثين يوماً، مطمئنة جميع المشتركين بأن لديها أنظمة آلية دقيقة، وبرامج محاسبية معتمدة عَالَمِيّاً في هذا المجال.

وأوضحت الشركة، في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أن آلية حساب قيمة الفاتورة الكهربائية المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإِنْتَاج المزدوج، لا تؤثر بأي حال من الأحوال على أحقية المشترك في الاستفادة من نظام الشرائح المختلفة، بصرف النظر عن مدة قراءة الفاتورة، سواء كانت أقل أو أكثر من ثلاثين يوماً.

ولفتت إلى أن مدة قراءة الفاتورة وَفْقَاً للبرامج والأنظمة المحاسبية المعتمدة رَسْمِيّاً لا علاقة لها بحساب قيمتها، خَاصَّة أن زيادة أو نقصان عدد أَيَّام القراءة يرجع في الغالب إلى عوامل مرتبطة بالتوقيت الزمني للقراءة الشهرية، والتي تتزامن أَحْيَانَاً مع أَيَّام العطل الأسبوعية، أو الإجازات الرسمية، أو الأعياد.

وَنَوَّهَتِ الشركة إلى أنها فتحت العديد من القنوات للتواصل بشفافية مع جميع المشتركين، وأتاحت الفرصة لهم لمراجعة الشركة آلياً فِي حَالِ وجود أَي ملاحظة، أَوْ استفسار يتعلق بالفاتورة، وأنها تعمل عَلَى الْفَوْرِ للتجاوب مع أَي ملاحظة ومراجعتها؛ تَطْبِيقَاً للأنظمة وحفاظاً على حقوق المشتركين.