«الكهرباء»: زيادة الفاتورة عن 30 يوماً لا يؤثر على قيمتها

تواصل ـ سامي الثبيتي:
قالت الشركة السعودية للكهرباء: إنه لا صحة لما تداوله البعض عن زيادة قيمة الفاتورة الكهربائية، أو دخول المشترك في شرائح أعلى، إذا زادت مدة الفاتورة على ثلاثين يوماً، مطمئنة جميع المشتركين بأن لديها أنظمة آلية دقيقة، وبرامج محاسبية معتمدة عَالَمِيّاً في هذا المجال.
وأوضحت الشركة، في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أن آلية حساب قيمة الفاتورة الكهربائية المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإِنْتَاج المزدوج، لا تؤثر بأي حال من الأحوال على أحقية المشترك في الاستفادة من نظام الشرائح المختلفة، بصرف النظر عن مدة قراءة الفاتورة، سواء كانت أقل أو أكثر من ثلاثين يوماً.
ولفتت إلى أن مدة قراءة الفاتورة وَفْقَاً للبرامج والأنظمة المحاسبية المعتمدة رَسْمِيّاً لا علاقة لها بحساب قيمتها، خَاصَّة أن زيادة أو نقصان عدد أَيَّام القراءة يرجع في الغالب إلى عوامل مرتبطة بالتوقيت الزمني للقراءة الشهرية، والتي تتزامن أَحْيَانَاً مع أَيَّام العطل الأسبوعية، أو الإجازات الرسمية، أو الأعياد.
وَنَوَّهَتِ الشركة إلى أنها فتحت العديد من القنوات للتواصل بشفافية مع جميع المشتركين، وأتاحت الفرصة لهم لمراجعة الشركة آلياً فِي حَالِ وجود أَي ملاحظة، أَوْ استفسار يتعلق بالفاتورة، وأنها تعمل عَلَى الْفَوْرِ للتجاوب مع أَي ملاحظة ومراجعتها؛ تَطْبِيقَاً للأنظمة وحفاظاً على حقوق المشتركين.
ما صدقتوا والله وكلامكم مردود عليكم
إذا زادت المدة زاد عدد الكيلوات المستهلكة
انا شخصياً خلال شهر او حول الشهر استهلك 2000 كيلو وتضرب في خمس هللات اللي هي الشريحة الأولى .. ثم اذا زادت المدة وتأخر القارئ اكثر من شهر زادت الكمية ودخلت في الشريحة الثانية ومن ثم ما زاد عن 2000 تضرب في عشره ويتضاعف المبلغ .. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل
اي شي يمشينا شي عجيب وتصريح غريب
ما صدقتوا والله وكلامكم مردود عليكم
عزيزي المشترك عند اختلاف عدد الايام في الفاتورة عن (30يوم) يتم عرض الكمية على القاعدة الاساسية لاحتساب الشرائح وهي :
عدد الايام في الفاتورة ×1000÷30
مثال لفاتورتك
26×1000÷30= 867 ك.ف.أ
867×0.05=43.35 ريال
867×0.05=43.35 ريال
77 المتبقي من كمية الاستهلاك ×0.10= 7.7
الاجمالي 94.40 ريال تقريباً بدون رسوم العداد
هذا حسابهم الجائر .. تخميني بنظام التقدير وليس الفعلي ..