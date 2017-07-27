 الديوان الملكي: خادم الحرمين بذل كافة المساعي لعودة الهدوء للمسجد الأقصى ومنع إغلاقه | صحيفة تواصل الالكترونية

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الديوان الملكي: خادم الحرمين بذل كافة المساعي لعودة الهدوء للمسجد الأقصى ومنع إغلاقه

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الديوان الملكي: خادم الحرمين بذل كافة المساعي لعودة الهدوء للمسجد الأقصى ومنع إغلاقه

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الديوان الملكي اليوم بيانا بشأن الأحداث التي مر بها المسجد الأقصى خلال ال 10 أيام الماضية جاء فيه:
بيان من الديوان الملكي
إشارة إلى الأحداث التي حصلت في المسجد الأقصى الشريف خلال الفترة الماضية، فقد أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـحفظه الله ـ خلال الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء دول العالم، كما أجرت حكومة المملكة العربية السعودية اتصالات بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لبذل مساعيهم لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه، وإلغاء القيوم المفروضة على الدخول للمسجد. وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالنجاح اليوم، وبالشكل الذي يُسهم ـإن شاء الله- في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين، والحفاظ على كرامتهم وأمنهم.

وتؤكد المملكة العربية السعودية على حق المسلمين في المسجد الأقصى الشريف وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله واحترام قدسية المكان، وأن على المسلمين العودة لدخول المسجد وأداء العبادات فيه بكل أمن وطمأنينة وسلام منذ اليوم، كما تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والله ولي التوفيق.

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