صحيفة: المملكة تتجه لاستقدام 3 آلاف بنجلاديشي للعمل في مهن مختلفة هذا العام

تواصل – سامر محمد:

علمت صحيفة “ذا ديلي ستار” البنجلاديشية، أن المملكة تتجه لاستقدام 3 آلاف عامل بنجلاديشي للعمل في مهن مختلفة خلال العام الجاري، وذلك وفقا للسفير البنجلاديشي في المملكة.

وأشار السفير البنجلاديشي “غلام موشي” إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للاستقدام “فهد السليم” أخبره بهذا الأمر خلال اجتماع عقد في الرياض أمس.

وذكرت الصحيفة، أن “السليم” أشاد بالعمالة البنجلاديشية، وطمأن السفير باستقدام 3 آلاف عامل جديد في مهن مختلفة خلال العام الجاري، كما شارك السفير البنجلاديشي في اجتماع آخر مع مسؤولي شركات الاستقدام في المملكة وحثهم على استقدام مزيد من العمالة البنجلاديشية.

وشدد السفير، على الدور الذي تلعبه المنشآت التدريبية في بلاده لتوفير عمالة أكثر مهارة بالمملكة، وشدد على أن حكومة بنجلاديش ستساعد بكل إخلاص في عملية التدريب.