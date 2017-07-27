 نفذوا 50 هجوماً مسلحاً ضد رجال الشرطة.. تأييد إعدام رجل أمن و13 آخرين بـ«القطيف» | صحيفة تواصل الالكترونية

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نفذوا 50 هجوماً مسلحاً ضد رجال الشرطة.. تأييد إعدام رجل أمن و13 آخرين بـ«القطيف»

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نفذوا 50 هجوماً مسلحاً ضد رجال الشرطة.. تأييد إعدام رجل أمن و13 آخرين بـ«القطيف»

تواصل – الرياض:

أيدت “المحكمة العليا” الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة المصادق عليها من محكمة الاستئناف، بإعدام 14 شخصاً بينهم رجل أمن، ومطلوبون في قائمة الـ23 التي أعلنتها وزارة الداخلية سابقاً.

وأدين المتهمون -بحسب صحيفة “عكاظ”- بارتكاب أكثر من 50 هجوماً مسلحاً على مركزي شرطة العوامية والقطيف والسجن العام بالقطيف، وعدد من نقاط التفتيش و20 دورية أمنية، نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن.

وتضمنت لائحة الاتهامات بحقهم، إدانتهم أيضاً بارتكاب أكثر من 40 جريمة سطو مسلح على محلات تجارية في القطيف والعوامية وسيهات، أخطرها السطو المسلح على سيارة نقل أموال وإطلاق النار على قائدها وإصابته في فخذه اليمنى وطعنه، والاستيلاء على مليون و200 ألف ريال تقاسموها فيما بينهم، بالإضافة إلى إدانتهم بالمتاجرة في بيع وترويج المخدرات وجمع تبرعات بطرق غير نظامية لتمويل أعمال الشغب.

وكان المتهمون ضمن الخلية المعروفة باسم “خلية العوامية” والمكونة من 24 عنصراً أدين 23 بالإرهاب وتمت تبرئة واحد منهم، وبخلاف الحكم بإعدام 14 من المدانين، حكم على الباقين بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 15 عاماً.

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