 باكستان.. اغتيال قيادي بجمعية «علماء الإسلام» أثناء خروجه من المسجد | صحيفة تواصل الالكترونية

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باكستان.. اغتيال قيادي بجمعية «علماء الإسلام» أثناء خروجه من المسجد

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باكستان.. اغتيال قيادي بجمعية «علماء الإسلام» أثناء خروجه من المسجد

تواصل ـ واس:

تعرض عالم دين وزعيم سياسي باكستاني للاغتيال، أمس الأربعاء، على يد عناصر مجهولة الهوية في مدينة تشارسدا شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشيخ قارئ حق نواز القيادي في حزب جمعية علماء الإسلام عندما كان متجهاً إلى المنزل بعد خروجه من المسجد مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأضافت الشرطة أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع قبل وصول قوات الأمن، مشيرة إلى أنه لم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

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