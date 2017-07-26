 المفتي يحذر من قنوات ومواقع تبث سموماً ودعايات باطلة تستهدف الشباب (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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المفتي يحذر من قنوات ومواقع تبث سموماً ودعايات باطلة تستهدف الشباب (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

حذر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الشباب من خطورة ما تبثه قنوات ومواقع من أفكار سيئة، ودسائس خطيرة للتشكيك في ولاة الأمور.

ودَعَا مفتي المملكة، في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، الجميع في هذا الصدد لشكر الله على ما أنعم الله به على هذه البلاد من أمن وأمان واستقرار ورخاء ورغد في العيش.

وأَوْصَى سماحة المفتي، الشباب بالوعي والفطنة لما تبثه تلك الوسائل من سموم ودعايات باطلة ومضللة؛ لنشر الفرقة والفوضى والإضرابات.

ووجه حديثه للشباب قَائِلاً: “يا شباب الإسلام، تأكدوا مما يذاع وينشر عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات من أفكار سيئة ودسائس خطيرة؛ للتشكيك في ولاة الأمر ودعوى للفوضى والتمرد”.

وأَضَافَ: “اعلموا أن هؤلاء أعداء لكم يحاولون إفساد دينكم، وأخلاقكم، وأمنكم، ونعمة الله عليكم، وولاة أمركم الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ”.

ولفت الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إلى ما يدمي القلب من صور ومشاهد الدمار والفوضى التي خلفتها الصراعات في المنطقة؛ نَتِيجَة الأفكار الخاطئة، مُنَوِّهَاً بما يعيشه سكان المملكة من أمن وأمان.

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