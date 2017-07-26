 مؤسسة النقد تمنح طالبي التأمين من أصحاب السجل الخالي خصم لمدة عام | صحيفة تواصل الالكترونية

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مؤسسة النقد تمنح طالبي التأمين من أصحاب السجل الخالي خصم لمدة عام

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مؤسسة النقد تمنح طالبي التأمين من أصحاب السجل الخالي خصم لمدة عام

تواصل – فريق التحرير:

أَصْدَرَتْ مؤسسة النقد العَرَبِيّ، اليوم الأربعاء، تعميماً تلتزم بموجبه شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات إطلاق حملة استثنائية ابتداءً من 1 / 8 / 2017م وحتى نهاية عام 2017م تمنح بموجبها الشركات خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة (%10 – 15%) لجميع طالبي التأمين الشامل، أو الإلزامي من الأَفْرَاد الذين لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية على الأقل سابقة لتاريخ الطلب، ولم يكونوا يستحقون الخصم لِكَوْن مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر.

وَأَكَّدتْ مؤسسة النقد أن الهدف من هذ الخصم هو تمكين أكبر عدد من طالبي التأمين من الاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات الذي ألزمت به المؤسسة شركات التأمين في تعميم سابق، وتحفيزاً للملتزمين بالقيادة الآمنة للاسْتِمْرَار في التأمين على مركباتهم، وحرصاً على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم.

ودعت المؤسسة جميع المواطنين والمقيمين المستحقين لِهَذَا الخصم إلى الاستفادة من هذه الحملة الاستثنائية والمُبَادَرَة بالتأمين على مركباتهم، وفِي حَالِ عدم تجاوب أَي من شركات التأمين في تقديم الخصم المستحق، تأمل مؤسسة النقد عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.​

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١ تعليق

  1. ما شفنا شيء…
    ما نشوف إلا أسعار نار للتأمين. أحاول التأمين على سيارة ولا أسمع غير ١٢٥٠ و ١٧٥٠ بدون حتى ما ينظر الموظف لبطاقة الأحوال و يتأكد من السجل…
    شركات التأمين تحتاج رقابة و قرصة أذن من النقد!!

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