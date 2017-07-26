كاتب ينبِّه شركة «الكهرباء» لخطأ متكرر في آلية احتساب الاستهلاك الشهري

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نبَّه الكاتب عبدالرحمن سراج منشي، أمس الثلاثاء، الشركة السعودية للكهرباء، لخطأ متكرر مع معظم المواطنين يتعلق بآلية احتساب الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء والتي أضرت -بحسب وصفه- بمعظم المشتركين.

وقال “منشي” في مقالٍ نشرته صحيفة “مكة”: “قد لاحظنا أكثر من مرة أن شركة الكهرباء لا تتقيد بحساب الاستهلاك الشهري للمشتركين وتطبيق شرائح الاستهلاك”.

وشرح الكاتب آلية احتساب الاستهلاك الشهري كالآتي:

1- من 1 إلى 2000 ك. و. س (5 هللات للسكني، و16 هللة للتجاري و10 هللات للزراعي والجمعيات).

2- من 2001 – 4000 ك. و. س (10 هللات للسكني و32 هللة للحكومي، و18 هللة للمصانع والمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد الأهلية).

3- من 4001 – 6000 ك. و. س (20 هللة للسكني، و24 هللة للتجاري و12 هللة للزراعي والجمعيات).

4- من 6001 – 8000 ك. و.س وأكثر (30 هللة للسكني والتجاري و16 هللة للزراعي والجمعيات).

وأضاف: صدرت فاتورة شوال بتاريخ 24 /‏‏‏10 /‏‏‏1438 وقد حددت مدة الاستهلاك بـ(40 يوماً) أي بزيادة 10 أيام عن الشهر الهجري، وهذه المدة الزائدة أدخلت المشتركين في الشرائح العليا، ولذلك ارتفعت قيمة الفاتورة على المشتركين دون وجه حق.

وأوضح “منشي”: أن احتساب الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء هو لمدة 30 يوماً دون زيادة في عدد الأيام، لأن هذه الزيادة ترفع قيمة الفاتورة على المشتركين.

وختم الكاتب مقاله، بقوله: ‘‘إننا نضع هذه الملاحظة أمام المسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء، لتصحيح الخطأ في احتساب قيمة الاستهلاك لشهر شوال 1438هـ الذي أضر بمعظم المشتركين”.