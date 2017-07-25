بالفيديو.. جموع المصلين يُشيعون جثمان الفقيد «فهد الخضير» رئيس «هيئة رياض الخبراء»

تواصل – فريق التحرير:

شيَّع جموع من المصلين جثمان رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برياض الخبراء، الشيخ فهد الخضير، بعد صلاة عشاء اليوم بجامع العجلان.

وحضر الصلاة أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهالي الفقيد، وسكان المركز الذين واروا جثمانه الثرى بمقبرة الخبراء.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أن الشيخ فهد الخضير – رَحِمَهُ اللَّهُ – تُوُفِّيَ فجر يوم الأحد الماضي؛ إثر حريق بملحق منزل في مركز رياض الخبراء التابع لمنطقة القصيم، وأشارت المعاينة الأولية إلى تعرضه لطلق ناري قبل وفاته، وأن الجاني أشعل حريقاً بالمنزل للتغطية على جريمته، ومَا زَالت الجهات الأمنية تحقق في الحادثة لِكَشْفِ الملابسات كاملة.